Молодого омича отдают под суд за гибель пассажира на сочинской дороге

В минувший четверг, 31 июля 2025 года, УВД по городу Сочи анонсировало судебное разбирательство в отношении 24-летнего омича, которого считают виновным в нарушении ПДД, которое привело к гибели человека. Под суд молодой человек попадет из-за инцидента, имевшего место на одной из сочинских дорог в феврале 2025 года.
«Следствием установлено, что 9 февраля 2025 года 24-летний житель Омска, управляя автомобилем “Тойота”, превысил скорость на съезде с дублера Курортного проспекта в Центральном районе, не справился с управлением, столкнулся с бетонным ограждением и припаркованным автомобилем “ГАЗ”», — приводятся обстоятельства, трактуемые как нарушение закона, в официальной публикации правоохранительных органов Сочи.
В полиции напоминают, что на месте скончался 22-летний пассажир «Тойоты», тогда как обвиняемый изначально скрылся с места аварии. По данным правоохранительных органов, в дальнейшем выяснилось, что водительских прав у автомобилиста не было.
На скамье подсудимых омич окажется по обвинению в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека, ему грозит до 12 лет колонии. Позиция гражданина по предъявленному обвинению в официальной публикации не представлена.