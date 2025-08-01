Молодого омича отдают под суд за гибель пассажира на сочинской дороге

В минувший четверг, 31 июля 2025 года, УВД по городу Сочи анонсировало судебное разбирательство в отношении 24-летнего омича, которого считают виновным в нарушении ПДД, которое привело к гибели человека. Под суд молодой человек попадет из-за инцидента, имевшего место на одной из сочинских дорог в феврале 2025 года.