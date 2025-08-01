В Иркутске в магазине на улице Трилиссера предотвратили пожар

В Иркутске сотрудники Росгвардии приняли меры для предотвращения распространения огня в магазине на улице Трилиссера. Сигнал тревоги раздался на пульте охраны. Как сообщили КП-Иркутск в Управлении Росгвардии по Иркутской области, специалисты за четыре минуты приехали на место.