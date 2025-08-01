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В Иркутске в магазине на улице Трилиссера предотвратили пожар

Сильное задымление произошло из-за замыкания в электропроводке.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске сотрудники Росгвардии приняли меры для предотвращения распространения огня в магазине на улице Трилиссера. Сигнал тревоги раздался на пульте охраны. Как сообщили КП-Иркутск в Управлении Росгвардии по Иркутской области, специалисты за четыре минуты приехали на место.

— При осмотре здания снаружи правоохранители увидели дым из окон цокольного этажа. Оценив ситуацию, росгвардейцы вызвали пожарных, уведомили владельца и, для безопасности людей, оцепили территорию вокруг магазина, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Посетители магазина не пострадали в результате случившегося. По предварительной версии, причиной сильного задымления могло стать короткое замыкание в электропроводке.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Чите силовики предотвратили массовую драку в ночном клубе.