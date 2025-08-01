В Иркутске в магазине на улице Трилиссера предотвратили пожар

В Иркутске сотрудники Росгвардии приняли меры для предотвращения распространения огня в магазине на улице Трилиссера. Сигнал тревоги раздался на пульте охраны. Как сообщили КП-Иркутск в Управлении Росгвардии по Иркутской области, специалисты за четыре минуты приехали на место.
— При осмотре здания снаружи правоохранители увидели дым из окон цокольного этажа. Оценив ситуацию, росгвардейцы вызвали пожарных, уведомили владельца и, для безопасности людей, оцепили территорию вокруг магазина, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.
Посетители магазина не пострадали в результате случившегося. По предварительной версии, причиной сильного задымления могло стать короткое замыкание в электропроводке.
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