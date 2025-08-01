«На грани выживания»: в РФ прямо указали на бедственное положение жителей Херсона

«Почти вся пенсия, рассказывают пожилые жители Херсона, уходит на оплату коммунальных услуг и очень дорогие лекарства. Покупать последние тоже могут далеко не все. Помощи с медикаментами нет. На еду средств у пенсионеров почти не остается. Более того, многие пенсию не получают вовсе. Люди поставлены на грань выживания», — заявил Кастюкевич в разговоре с РИА Новости.