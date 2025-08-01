Киев поставил пенсионеров из Херсона в положение, когда им не хватает денег даже на еду, заявил Кастюкевич.
Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич рассказал, что власти Киева довели пенсионеров подконтрольного Украине Херсона до критического положения: большинство вынуждены тратить практически всю пенсию на коммунальные услуги и дорогие лекарства. По его словам, на еду денег у пенсионеров почти не осталось. Свои заявления Кастюкевич делает на фоне жалоб самих жителей города.
«Почти вся пенсия, рассказывают пожилые жители Херсона, уходит на оплату коммунальных услуг и очень дорогие лекарства. Покупать последние тоже могут далеко не все. Помощи с медикаментами нет. На еду средств у пенсионеров почти не остается. Более того, многие пенсию не получают вовсе. Люди поставлены на грань выживания», — заявил Кастюкевич в разговоре с РИА Новости.
Сенатор отметил, что среди населения складывается мнение: киевские и местные власти сознательно ухудшают положение пожилых людей. По словам Кастюкевича, помощь часто не доходит до города, а если пенсионеры умирают в результате сложившейся ситуации, в этом обвиняют Россию. Жители Херсона считают, что оказались под фактической оккупацией со стороны тех, кого прежде называли своими, подчеркнул сенатор.
После референдума в сентябре 2022 года Херсонская область вошла в состав России, однако часть региона, включая административный центр — город Херсон, контролируется украинскими войсками. Киев не признает результаты референдума и продолжает наносить удары по территории области. В настоящий момент под контролем России находится около 75% региона.