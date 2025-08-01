В Самарской области погибли 4 человека при столкновении КамАЗа и 2 легковушек

Ночью 31 июля на 104-м километре трассы «Самара — Волгоград» произошла трагическая авария с участием большегруза и двух легковых автомобилей.
По предварительным данным, около 23:35 водитель КамАЗа с прицепом выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль LADA Largus.
Не остановившись, фура столкнулась со второй легковушкой — Mitsubishi Outlander, после чего оба автомобиля съехали в кювет.
В результате ДТП погибли четыре человека: водители обеих легковушек и два пассажира Mitsubishi. Все погибшие — совершеннолетние.
На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники ГИБДД, которые оцепили территорию, организовали движение транспорта и начали сбор доказательств.
Для координации работы правоохранительных и спасательных служб на место выехал заместитель начальника ГУ МВД по Самарской области — начальник следственного управления генерал-майор юстиции Алексей Зеленов, а также руководство полиции Чапаевска.
Расследованием ситуации занимается прокуратура города.
Прокурор Рашит Нуризянов лично контролирует ход проверки. Устанавливается причина выезда большегруза на встречную полосу, изучаются возможные нарушения ПДД, техническое состояние транспорта и состояние водителя КамАЗа.
Проводится доследственная проверка, по её итогам будет принято процессуальное решение.
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