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В Приангарье легковушка столкнулась с грузовым поездом на ж/д станции Харик

По предварительным данным, пострадавших нет.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: IrkutskMedia.ru

ДТП с участием грузового поезда и легкового автомобиля произошло в Куйтунском районе на железнодорожном переезде Восточно-Сибирской железной дороги. Легковушка выехала на пути прямо перед приближающимся составом, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ВСЖД.

Инцидент случился 31 июля в 21.42 на станции Харик. Водитель легкового автомобиля проигнорировал правила дорожного движения и выехал на переезд в момент, когда к нему приближался грузовой поезд. Машинист состава заметил машину и применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось.

По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал. Схода подвижного состава не произошло, движение пассажирских поездов не нарушено.

Ранее агентством сообщалось, что водитель грузовика Sollers Atlant проигнорировал красный сигнал светофора на железнодорожном переезде в Усть-Кутском районе, едва не столкнувшись с поездом. Полиция установила личность 40-летнего жителя Иркутска, который позже не смог объяснить свои действия. Камеры зафиксировали, как состав прошел в сантиметрах от автомобиля, избежав катастрофы.