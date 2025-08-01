В Приангарье легковушка столкнулась с грузовым поездом на ж/д станции Харик

Ранее агентством сообщалось, что водитель грузовика Sollers Atlant проигнорировал красный сигнал светофора на железнодорожном переезде в Усть-Кутском районе, едва не столкнувшись с поездом. Полиция установила личность 40-летнего жителя Иркутска, который позже не смог объяснить свои действия. Камеры зафиксировали, как состав прошел в сантиметрах от автомобиля, избежав катастрофы.