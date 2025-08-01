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В аэропорту Иркутска из-за непогоды задержали 18 рейсов

Туман стал причиной задержки самолетов.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Freepik

Утренняя непогода в Иркутске стала причиной задержки 18 авиарейсов. Из-за плохой видимости некоторые самолеты задерживаются. Об этом КП-Иркутск стало известно из информации на онлайн-табло аэропорта Иркутска.

— Девять самолетов не смогли вовремя прилететь из столицу региона. Так например, задержаны рейсы из Читы, Москвы, Новосибирска, Улан-Удэ, Усть-Кута и Красноярска, — уточняется на онлайн-табло.

Что касается вылетом из Иркутска, то тут ожидают пока туман рассеется еще девять рейсов, они следуют по направлениям в Улан-Удэ, Ташкент, Новосибирск, Москва, Нючакан.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что из Иркутска теперь можно отправиться в Горно-Алтайск и Абакан прямыми рейсами.