В аэропорту Иркутска из-за непогоды задержали 18 рейсов

Утренняя непогода в Иркутске стала причиной задержки 18 авиарейсов. Из-за плохой видимости некоторые самолеты задерживаются. Об этом КП-Иркутск стало известно из информации на онлайн-табло аэропорта Иркутска.
— Девять самолетов не смогли вовремя прилететь из столицу региона. Так например, задержаны рейсы из Читы, Москвы, Новосибирска, Улан-Удэ, Усть-Кута и Красноярска, — уточняется на онлайн-табло.
Что касается вылетом из Иркутска, то тут ожидают пока туман рассеется еще девять рейсов, они следуют по направлениям в Улан-Удэ, Ташкент, Новосибирск, Москва, Нючакан.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что из Иркутска теперь можно отправиться в Горно-Алтайск и Абакан прямыми рейсами.