Российский курортный город подвергся атаке беспилотников: карта БПЛА за 1 августа

«Воздушная опасность по городу. Рекомендовано покинуть открытые участки улиц, зайти в помещение и не подходить к окнам», — заявила Камбулова. Следом появилась информация о сбитых БПЛА вблизи города. Ранее сообщалось о комментариях местных жителей и очевидцев происшествия. Кроме того, появилась информация о том, что в городе загорелся многоэтажный дом. Однако не было подтверждения, что причиной был удар беспилотника. С пяти утра беспилотная опасность отменена.