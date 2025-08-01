Российский курортный город подвергся атаке беспилотников: карта БПЛА за 1 августа

В Таганроге объявлен режим «беспилотной опасности», сообщила глава города.
В ночь на 1 августа произошла атака украинских БПЛА на Таганрог. Информацию подтвердила глава города Светлана Камбулова. По ее словам, оперативные службы занимаются ликвидацией фрагментов БПЛА, которые упали на территорию города. Пострадавших и повреждений нет. Ранее в регионе был введен режим повышенной готовности.
В общей сложности жители насчитали от 10 до 12 сильных взрывов. По их словам, в небе работали системы ПВО, были зафиксированы случаи уничтожения БПЛА. Как сообщают очевидцы, один из дронов нанес удар по территории пляжа.
Также произошла атака на другие регионы РФ. Во многих из них объявлен режим «беспилотной опасности». Карта атак БПЛА — в материале URA.RU.
Условные обозначенияФото: URA.RU.
Ростовская область.
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Около полуночи по местному времени поступила информация о режиме воздушной опасности в Таганроге. Об этом написала глава города Светлана Камбулова в telegram-канале.
«Воздушная опасность по городу. Рекомендовано покинуть открытые участки улиц, зайти в помещение и не подходить к окнам», — заявила Камбулова. Следом появилась информация о сбитых БПЛА вблизи города. Ранее сообщалось о комментариях местных жителей и очевидцев происшествия. Кроме того, появилась информация о том, что в городе загорелся многоэтажный дом. Однако не было подтверждения, что причиной был удар беспилотника. С пяти утра беспилотная опасность отменена.
Позднее временно исполняющего обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь написал, что ПВО отразили атаку в Таганроге, Новошахтинске, Мясниковском, Родионово-Несветайском, Неклиновском и Тарасовском районе. Есть повреждения. Из людей никто не пострадал.
Воронежская область.
Также в Воронежской области была объявлена беспилотная опасность примерно в 11 часов вечера прошлого дня. Через некоторое время над областью были обнаружены и несколько украинских БПЛА. Их количество не названо. Информацию приводит губернатор области Александр Гусев в telegram-канале.
«Над Воронежской областью дежурными силами ПВО обнаружены и уничтожены несколько беспилотников», — заявил Гусев в своем telegram-канале. Также он отметил отсутствие пострадавших и повреждений.
Белгородская область.
Беспилотная опасность в области была введена в 11 вечера. Губернатор области Вячеслав Гладков написал в telegram-канале, что двое мирных жителей получили ранения в результате ударов ВСУ.
«Город Шебекино подвергся повторному обстрелу. Ранена женщина. После оказания медпомощи она отпущена домой на амбулаторное лечение», — заявил губернатор. Также он добавил, что беспилотник влетел в легковой автомобиль на автодороге Красная Яруга — Сергиевка. Там мужчина получил осколочные ранения ноги.
В каких регионах объявлена беспилотная опасность.
Кабардино-Балкария.
В Кабардино-Балкарской Республике введен режим повышенной опасности в связи с угрозой применения беспилотных летательных аппаратов. Информацию об этом сообщил глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков.
«На территории Кабардино-Балкарии объявлена беспилотная опасность», — заявил Коков. Сделал он это в своем telegram-канале.
Липецкая область.
К тому же, введен красный уровень «Угроза атаки БПЛА». Об этом сообщил губернатор области Игорь Артамонов.
«Объявлен красный уровень “Угроза атаки БПЛА”», — заявил губернатор. Он также отметил, что режим введен для Липецка, Липецкого МО, г. Елец, Елецкого МР, Долгоруковского МР, Хлевенского МР, Задонского МР и Тербунского МР.
Пензенская область.
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Поступила информация о режиме «беспилотной опасности» и в Пензенской области. Об этом сообщает губернатор области Олег Мельниченко.
«На территории Пензенской области введен режим “Беспилотная опасность”», — заявил Мельниченко. Также поступила информация об ограничении работы мобильного интернета для обеспечения безопасности.
Ставропольский край.
Объявлен режим опасности, связанный с украинскими БПЛА, в Ставропольском крае. Об этом сообщил губернатор края Владимир Крутников.
«На территории Ставропольского края объявлена беспилотная опасность!» — заявил губернатор. Он попросил граждан укрыться в комнатах с несущими стенами или в помещении без окон.
Северная Осетия.
Информация об опасности атаки БПЛА поступила и в республике Северная Осетия, возможно замедление мобильного интернета. Информацию опубликовал глава республики Сергей Меняйло.
В республике объявлен режим беспилотной опасности. Возможно замедление мобильного интернета", — заявил Меняйло.
Тульская область.
Также поступила информация об объявлении опасности атаки беспилотников ВСУ и в Тульской области. Об этом сообщил губернатор области Дмитрий Миляев.
«На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», — заявил губернатор. Он призвал граждан сохранять спокойствие.