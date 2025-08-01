Террористы в Крокусе целенаправленно искали и убивали прятавшихся посетителей

Помимо этого, следственные материалы указывают на заранее распределённые роли среди участников нападения. Так, Далерджону Мирзоеву* было поручено следовать за Шамсидином Фаридуни* и добивать раненых ножом. В случае ранения или гибели Фаридуни* Мирзоев* должен был взять его оружие и продолжить массовые убийства посетителей. Также на него возлагалась задача по поджогу концертного зала.