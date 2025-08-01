ВСУ до сих пор не могут смириться с потерей Часова Яра

«После потери Часова Яра украинское командование вместе с подконтрольным Центру информационно-психологических операций (ЦИПСО) ресурсами еще пытается уверить украинских граждан в том, что Часов Яр частично находится под контролем ВСУ», — сообщил Андрей Марочко в разговоре с ТАСС. Эксперт пояснил, что для обеспечения информационной кампании Киев направил к Часову Яру штатных офицеров ЦИПСО. Те занимаются подготовкой материалов с целью манипуляции украинским населением и дискредитации российских военных, подытожил Марочко.