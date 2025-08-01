Суд в Челябинске оставил под стражей полковника МВД по делу о получении взятки

Сообщается, что 31 июля рассмотрена апелляционная жалоба адвокатов обвиняемого Сергея Федерягина.
Напомним, 2 июля Центральный райсуд продлил бывшему сотруднику МВД меру пресечения в виде заключения под стражу до 9 сентября.
Адвокат просил избрать в отношении подзащитного меру пресечения в виде домашнего ареста либо иную более мягкую.
«Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке жалобу адвоката в интересах обвиняемого Сергея Федерягина, оставил без изменения постановление Центрального районного суда от 2 июля», — отметили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.
Органами предварительного следствия Сергей Федерягин, ранее занимавший должность заместителя начальника по оперативной работе ГУ МВД России по Челябинской области, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 5 статьи 290 УК РФ.
По данным СКР, с декабря 2021 года по март 2023-го фигурант на систематической основе через посредника получал от учредителя коммерческой организации по осуществлению фармацевтической деятельности взятки. Речь идет о сумме в размере не менее 700 тыс. рублей. Взамен Федерягин не принимал меры по пресечению незаконного отпуска рецептурных сильнодействующих лекарственных средств в одной из аптек, расположенных в Коркино, лицам, страдающим наркотической зависимостью, а также непривлечение за данные действия к административной и уголовной ответственности.
Федерягина задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области 17 декабря прошлого года.