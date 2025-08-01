Суд в Челябинске оставил под стражей полковника МВД по делу о получении взятки

По данным СКР, с декабря 2021 года по март 2023-го фигурант на систематической основе через посредника получал от учредителя коммерческой организации по осуществлению фармацевтической деятельности взятки. Речь идет о сумме в размере не менее 700 тыс. рублей. Взамен Федерягин не принимал меры по пресечению незаконного отпуска рецептурных сильнодействующих лекарственных средств в одной из аптек, расположенных в Коркино, лицам, страдающим наркотической зависимостью, а также непривлечение за данные действия к административной и уголовной ответственности.