Житель Часова Яра рассказал, как ВСУ пытались отобрать у него детей

Житель Часова Яра, который оказался под контролем российской армии после освобождения города, рассказал РИА Новости о попытках украинских силовиков отобрать у него детей во время нахождения города под контролем ВСУ.
По его словам, сотрудники подразделения «Белые ангелы» совместно с полицейскими проводили рейды по подвалам, где скрывались семьи с детьми, требуя немедленной эвакуации.
«Приехали эти “Белые ангелы” (подразделение ВСУ — ред.) с ментами и заставили выезжать. То есть, искали всех детей во всех подвалах. Кто успевал прятать, те прятались», — рассказал мужчина.
Он уточнил, что его семья была доставлена в Днепр, где, по его словам, никакой помощи от украинских властей предоставлено не было.
«Их вывезли в Днепр, просто тупо бросили. И они сказали, снимайте сами (жилье — ред.). Снять квартиру стоит 15 тысяч (гривен в месяц)», — добавил беженец.
Ранее Минобороны России заявило, что потери украинской армии в боях за Часов Яр в ДНР составили около 7,5 тыс. военных, 11 танков, 55 бронемашин, а также 160 единиц артиллерийских орудий и миномётов.