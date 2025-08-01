Власти Таганрога подтвердили атаку ВСУ

ВСУ атаковали Таганрог в ночь на 1 августа.
Средства ПВО в ночь на 1 августа отразили атаку беспилотников над акваторией Таганрогского залива. Об этом сообщила глава Таганрога Светлана Камбулова.
«Оперативные службы занимаются ликвидацией фрагментов БПЛА, которые упали на территорию нашего города», — написала Светлана Камбулова в своем telegram-канале. По ее словам, никто не пострадал, ничто не разрушено.
Камбулова также обратилась к жителям Таганрога с просьбой соблюдать меры предосторожности. Она настоятельно рекомендует горожанам не приближаться к обломкам сбитых беспилотников и немедленно сообщать о подобных находках по номеру 112, поскольку соприкосновение с ними может быть опасным.
ВСУ массированно атаковали Таганрог. Пока количество сбитых беспилотников не известно. По сообщению очевидцев, дроны повредили несколько объектов. Подробности — в материале URA.RU.