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Несколько автомобилей столкнулись на 24-м километре МКАД

Авария произошла на 24-ом километре МКАД — столкнулись несколько машин. Об этом в пятницу, 1 августа, сообщили в пресс-службе дептранса.

Авария произошла на 24-ом километре МКАД — столкнулись несколько машин. Об этом в пятницу, 1 августа, сообщили в пресс-службе дептранса.

— На внутренней стороне 24-го километра МКАД (в районе съезда № 25) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Движение в районе аварии затруднено на один километр. Пожалуйста, выбирайте пути объезда, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

В настоящее время на месте ДТП работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

31 июля в подмосковном Подольске произошло массовое ДТП — столкнулись автобус, три автомобиля, мотоцикл и скутер. В результате пострадали четыре человека.

В этот же день ДТП с участием трех автомобилей произошло на Алтуфьевском шоссе. В результате столкновения одна из машин перевернулась. Инцидент случился в районе пересечения шоссе с Илимской улицей.