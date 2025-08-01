Террористы в «Крокусе» специально расстреливали прятавшихся детей в ходе теракта

По сведениям журналистов, исполнители теракта чувствовали себя уверенно и действовали хладнокровно. Непосредственно перед началом атаки они находились в кафе, где выпили кофе и наблюдали за обстановкой в зале, ожидая наибольшего скопления людей. Также известно, что после совершения нападения нападавшие покинули здание из-за технических проблем с оружием и недостатка боеприпасов.