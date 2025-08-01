В Иркутске прооперировали ребенка, искусанного домашней собакой

В клинике отметили, что на протяжении трех дней подряд сюда поступали маленькие пациенты с тяжелыми травмами глаз. Во всех случаях потребовалось сложное оперативное вмешательство. Кроме искусанного собакой ребенка, врачи помогли двум мальчикам. Один из них получил ранение от рамки для фотографий, второму в глаз отскочили брошенные с высоты на асфальт ключи от квартиры.