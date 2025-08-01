«Приехали эти “Белые ангелы” (подразделение ВСУ) с ментами и заставили выезжать. То есть, искали всех детей во всех подвалах. Кто успевал прятать, те прятались. Две дочки пришлось вывезти. Жену собрал, все деньги, собрал всё и отправил их», — рассказал собеседник агентства.
Мужчина добавил, что его супругу и дочерей пришлось вывезти в город Днепр. При этом «Белые ангелы» и уполномоченные представители киевского режима не оказывали никакого содействия. Снимать жильё беженцам предлагалось самостоятельно. Если люди отказывались выезжать, то ВСУ и полиция забирали детей и распределяли их сами.
Напомним, сражение за контроль над Часовым Яром начались в начале прошлого года. 31 июля Министерство обороны России сообщило о полном освобождении населённого пункта. Битва за Часов Яр стала одной из самых масштабных за всё время СВО, потери противника на этом участке составили несколько тысяч человек.