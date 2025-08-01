«Искали во всех подвалах»: Украинские боевики хотели отобрать детей у жителей Часова Яра

Напомним, сражение за контроль над Часовым Яром начались в начале прошлого года. 31 июля Министерство обороны России сообщило о полном освобождении населённого пункта. Битва за Часов Яр стала одной из самых масштабных за всё время СВО, потери противника на этом участке составили несколько тысяч человек.