Прикамца обвиняют в причинении смерти по неосторожности трем людям

Мужчину обвиняют в причинении смерти по неосторожности трем лицам, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.
Следствие установило, что фигурант в декабре прошлого года на железнодорожном вокзале Саратова купил у неустановленного лица три литровые пластиковые бутылки, содержащие метанол в концентрации 96% об., что значительно превышает предельно допустимые нормы, установленные санитарными регламентами. Химикат входит в перечень ядовитых веществ, запрещенных к свободному обороту в РФ.
Как установило следствие, несмотря на отсутствие у чердынца достоверной информации о наличии метанола в составе жидкости, он осознавал потенциальную опасность употребления приобретенной им жидкости, поскольку на таре не было маркировки, и покупку он совершил вне официальных торговых точек. Но мужчина не принял мер, чтобы ограничить доступ к опасной жидкости другим людям, живущим с ним в доме.
1 июня родственница фигуранта употребила часть жидкости, содержащей метанол, и скончалась. После этого злоумышленник
Теперь уголовное дело передано на рассмотрение в суд.