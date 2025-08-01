Горела детская кроватка: в Челябинске случайные прохожие потушили пожар в пятиэтажке

Челябинцы своими силами потушили пожар в многоквартирном доме.
Пламя вспыхнуло в квартире на улице Барбюса: замкнуло проводку, вспыхнула электрическая розетка в детской комнате. Пламя поползло по стене, перекинулось на кроватку.
Дома в этот момент была дочка хозяев. Девочка испугалась, выбежала на улицу и стала просить помощи.
Откликнулся оказавшийся поблизости мужчина. Он поднялся в квартиру, в которой уже было полно дыма. Горожанин первым делом отключил электросчетчик.
На помощь к мужчине подоспели друзья. Они нашли ведро, стали набирать в него воду и по цепочке передавали его к месту пожара. С пламенем удалось быстро справиться.
— К моменту прибытия сотрудников МЧС открытое горение было ликвидировано, — рассказали в ГУ МЧС по Челябинской области. — Благодаря грамотным действиям молодых людей удалось остановить огонь и сохранить имущество семьи — родителей и двоих детей.