Ричмонд
+24°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Горела детская кроватка: в Челябинске случайные прохожие потушили пожар в пятиэтажке

В Челябинске прохожие потушили пожар в пятиэтажке.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: ГУ МЧС по Челябинской области

Челябинцы своими силами потушили пожар в многоквартирном доме.

Пламя вспыхнуло в квартире на улице Барбюса: замкнуло проводку, вспыхнула электрическая розетка в детской комнате. Пламя поползло по стене, перекинулось на кроватку.

Дома в этот момент была дочка хозяев. Девочка испугалась, выбежала на улицу и стала просить помощи.

Откликнулся оказавшийся поблизости мужчина. Он поднялся в квартиру, в которой уже было полно дыма. Горожанин первым делом отключил электросчетчик.

На помощь к мужчине подоспели друзья. Они нашли ведро, стали набирать в него воду и по цепочке передавали его к месту пожара. С пламенем удалось быстро справиться.

— К моменту прибытия сотрудников МЧС открытое горение было ликвидировано, — рассказали в ГУ МЧС по Челябинской области. — Благодаря грамотным действиям молодых людей удалось остановить огонь и сохранить имущество семьи — родителей и двоих детей.