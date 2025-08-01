За последние сутки на Камчатке произошло около 120 афтершоков

Напомним, мощное землетрясение магнитудой 8,7, ставшее сильнейшим с 1952 года, произошло у берегов Камчатки утром 30 июля. Оно вызвало цунами в Северо-Курильске, что потребовало эвакуации 2,4 тысяч человек. Кроме того, землетрясение стало причиной угрозы цунами в Тихом океане, о которой объявляли власти Японии, США и Филиппин.