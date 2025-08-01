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За последние сутки на Камчатке произошло около 120 афтершоков

Около 120 афтершоков после основного землетрясения 30 июля зафиксировали на Камчатке за последние сутки. Часть из них ощущались жителями населённых пунктов силой до 5 баллов, заявили в ГУ МЧС России по региону.

Источник: Life.ru

Ведомство уточнило, что магнитуда афтершоков варьировалась от 3,5 до 6,7. Несмотря на то, что сейсмическая активность в крае постепенно снижается, она по-прежнему остаётся высокой. По прогнозам сейсмологов, афтершоковый процесс после мощного землетрясения продлится ещё несколько месяцев.

Для оказания помощи населению развёрнуты два пункта временного размещения: в Петропавловске-Камчатском и Елизовском районе. По состоянию на утро 1 августа в них находится 190 человек, с которыми работают психологи МЧС России.

Напомним, мощное землетрясение магнитудой 8,7, ставшее сильнейшим с 1952 года, произошло у берегов Камчатки утром 30 июля. Оно вызвало цунами в Северо-Курильске, что потребовало эвакуации 2,4 тысяч человек. Кроме того, землетрясение стало причиной угрозы цунами в Тихом океане, о которой объявляли власти Японии, США и Филиппин.