Остатки лекарств были найдены в рыбном фарше в Красноярском крае

Кроме того, в цеху были выявлены нарушения ветеринарных требований и технических регламентов. В результате проверки предприятие было оштрафовано на 300 тысяч рублей, а производственные сертификаты на 400 кг рыбного фарша были аннулированы, сообщили в краевом управлении Россельхознадзора.