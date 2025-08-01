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Остатки лекарств были найдены в рыбном фарше в Красноярском крае

В Балахтинском районе Красноярского края сотрудники Россельхознадзора провели внеплановую проверку на предприятии, занимающемся переработкой рыбной продукции.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

В Балахтинском районе Красноярского края сотрудники Россельхознадзора провели внеплановую проверку на предприятии, занимающемся переработкой рыбной продукции.

В ходе инспекции в замороженном фарше форели были обнаружены остатки метаболита фуразолидона — препарата, применяемого для лечения и профилактики инфекционных заболеваний у пчел и рыб.

Кроме того, в цеху были выявлены нарушения ветеринарных требований и технических регламентов. В результате проверки предприятие было оштрафовано на 300 тысяч рублей, а производственные сертификаты на 400 кг рыбного фарша были аннулированы, сообщили в краевом управлении Россельхознадзора.

Ранее рассказывали, что в Красноярске приостановлена работа ресторана из-за сомнительных продуктов.