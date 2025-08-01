Трамвай протащил женщину по рельсам во Владивостоке: подробности резонансного ДТП

Стали известны подробности вчерашнего резонансного ДТП в районе улицы Луговой во Владивостоке — женщина попала под трамвай возле блошиного рынка возле остановки «Спортивная». Как сообщили очевидцы, пострадавшая пыталась перебежать через рельсы и не заметила приближающийся вагон из-за зарослей кустарника.
По словам свидетелей, женщина шла от рынка в сторону проезжей части и вышла на пути в «слепой» зоне — из-за густой листвы. Водитель трамвая не заметил внезапного пешехода, а потому не успел вовремя затормозить, чтобы не допустить наезда на несчастную.
По словам свидетельницы ДТП, в результате сильного удара трамвай протащил женщину несколько метров по рельсам.
«Я нашей администрации сколько раз говорила: обрежьте вы эти кусты — не видно ничего, опасно. Не видно ни пешеходам, ни трамваю — кто там за ними стоит. Трамвай с женщиной остановился прямо возле меня. Она в сознании была, ойкала», — рассказала продавщица с блошиного рынка.
Женщина выжила и была доставлена в больницу бригадой скорой помощи. Как себя чувствует на данный момент пострадавшая и получила ли она серьезные увечья — неизвестно.