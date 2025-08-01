Трамвай протащил женщину по рельсам во Владивостоке: подробности резонансного ДТП

«Я нашей администрации сколько раз говорила: обрежьте вы эти кусты — не видно ничего, опасно. Не видно ни пешеходам, ни трамваю — кто там за ними стоит. Трамвай с женщиной остановился прямо возле меня. Она в сознании была, ойкала», — рассказала продавщица с блошиного рынка.