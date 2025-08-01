ВСУ прячут взрывные устройства в тушки мертвых животных

По его словам, на минно-взрывных заграждениях противник размещает тушки кошек и зайцев, внутри которых спрятаны взрывчатые вещества, датчики движения и магнитные элементы. Эти СВУ могут быть смертельно опасны как для военных, так и для гражданских лиц, проходящих мимо.