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ВСУ прячут взрывные устройства в тушки мертвых животных

Обезвреживание подобных ловушек проводится дистанционно.

Источник: Аргументы и факты

Украинские военные применяют замаскированные самодельные взрывные устройства (СВУ), пряча их в тела мертвых животных на харьковском направлении. Об этом РИА Новости сообщил командир отделения инженерно-сапёрной роты Ленинградского гвардейского полка группировки «Север» с позывным «Купол».

По его словам, на минно-взрывных заграждениях противник размещает тушки кошек и зайцев, внутри которых спрятаны взрывчатые вещества, датчики движения и магнитные элементы. Эти СВУ могут быть смертельно опасны как для военных, так и для гражданских лиц, проходящих мимо.

«Купол» отметил, что техника может активировать такие устройства при проезде рядом, а человек — просто при приближении. Обезвреживание подобных ловушек проводится дистанционно: либо из безопасной дистанции их расстреливают, либо аккуратно подводят заряд с помощью подручных средств, например, длинной палки с прикреплённым тротилом.

Ранее сообщалось, что сапёры находят заминированные и замаскированные телефоны, пакеты, аптечки, а также игрушки в Курской области.