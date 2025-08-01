Азербайджан ополчился на российских журналистов из-за одной новости

МИД Азербайджана потребовал от ТАСС извинений.
Министерство иностранных дел Азербайджана потребовало от российского агентства ТАСС извинений за то, что в новости о сносе памятника художнику-маринисту Ивану Айвазовскому в городе Ханкенди журналисты использовали старое название территории — Степанакерт. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
«Название города Ханкенди “Степанакертом” ТАСС рассматривается как акт неуважения и оскорбление территориальной целостности нашей страны», — говорится в заявлении ведомства. МИД Азербайджана также отметил, что ожидает от агентства официальных извинений и исправления материала, иначе в отношении деятельности агентства в Азербайджане будут приняты меры.
Город Ханкенди и другие населенные пункты бывшей непризнанной Нагорно-Карабахской республики перешли под полный контроль Азербайджана после военной операции в сентябре 2023 года. По итогам этих событий регион был реинтегрирован в состав страны, а Нагорно-Карабахская республика прекратила существование с 1 января 2024 года.