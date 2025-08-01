Азербайджан ополчился на российских журналистов из-за одной новости

Город Ханкенди и другие населенные пункты бывшей непризнанной Нагорно-Карабахской республики перешли под полный контроль Азербайджана после военной операции в сентябре 2023 года. По итогам этих событий регион был реинтегрирован в состав страны, а Нагорно-Карабахская республика прекратила существование с 1 января 2024 года.