В Таганроге ликвидируют упавшие в городе обломки БПЛА

«Сегодня ночью над акваторией Таганрогского залива работали средства ПВО… Оперативные службы занимаются ликвидацией фрагментов БПЛА, которые упали на территорию нашего города», — написала она.
Глава города отметила, что пострадавших и повреждений нет.
Также Камбулова добавила, что опасность атаки беспилотников отменена в городе. Она была объявлена в 0.10 мск и продлилась 5 часов 24 минуты.
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