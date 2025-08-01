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В Таганроге ликвидируют упавшие в городе обломки БПЛА

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Оперативные службы ликвидируют упавшие в Таганроге обломки БПЛА, пострадавших в результате ночной атаки нет, сообщает глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.

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Источник: РИА "Новости"

«Сегодня ночью над акваторией Таганрогского залива работали средства ПВО… Оперативные службы занимаются ликвидацией фрагментов БПЛА, которые упали на территорию нашего города», — написала она.

Глава города отметила, что пострадавших и повреждений нет.

Также Камбулова добавила, что опасность атаки беспилотников отменена в городе. Она была объявлена в 0.10 мск и продлилась 5 часов 24 минуты.

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