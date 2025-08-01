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В четырех регионах России замедлили работу интернета: география ограничений

Власти нескольких регионов России сообщили о возможных перебоях мобильного интернета. Это происходит в связи с режимом беспилотной опасности. Так, например, на территории Северной Осетии возможно замедление мобильного интернета, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Ограничение интернета происходит в связи с режимом беспилотной опасности.

Власти нескольких регионов России сообщили о возможных перебоях мобильного интернета. Это происходит в связи с режимом беспилотной опасности. Так, например, на территории Северной Осетии возможно замедление мобильного интернета, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Также информация об ограничениях поступила и в других регионах, таких как Ставропольский край, Пензенская область, Приморский край и Республика Дагестан. Что известно о временных ограничениях мобильного интернета в российских регионах — в материале URA.RU.

Где введены ограничения.

Северная Осетия.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ нескольких регионах России ограничили мобильный интернет: что делать, если связи нет.

На территории Северной Осетии объявили режим беспилотной опасности. Об этом сообщил глава региона Сергей Меняйло.

«В республике объявлен режим беспилотной опасности. Возможно замедление мобильного интернета», — написал Меняйло в telegram-канале. Ограничение мобильного интернета происходит для обеспечения безопасности граждан.

Ставропольский край.

Возможно ограничение в работе мобильного интернета в Ставропольском крае в связи с режимом беспилотной опасности. Информацию опубликовал глава города Кисловодска Евгений Моисеев.

Также глава города Ессентуки Владимир Крутников заявил, что в регионе возможны ограничения в работе мобильного интернета. «Возможны ограничения в работе мобильного интернета», — заявил Крутников.

Пензенская область.

Помимо вышеперечисленных регионов, временные ограничения мобильного интернета введены и на территории Пензенской области. Информацию об этом опубликовал губернатор области Олег Мельниченко.

«В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета», — заявил Мельниченко. Информацию он выложил в telegram-канале.

Республика Дагестан.

Поступила информация, что и в Республике Дагестан происходят ограничения мобильного интернета в связи с опасностью атаки БПЛА. Об этом сообщили в МЧС Дагестана.

«Возможны перебои мобильного интернета», — указано в сообщении ведомства. Информация была опубликована в telegram-канале.

Власти Приморья разработали карту точек доступа Wi-Fi.

В Приморье на фоне возможных ограничений мобильной связи было принято решение разместить карту с точками доступа WI-FI на сайте Правительства Приморского края. Отмечено, что это было сделано для того, чтобы минимизировать вынужденный дискомфорт жителей и предпринимателей. Также жители могут оставить обращение по поводу работы точек на платформе обратной связи. Подробная информация об этом опубликована в telegram-канале Министерство цифрового развития и связи Приморского края.

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