В четырех регионах России замедлили работу интернета: география ограничений

Ограничение интернета происходит в связи с режимом беспилотной опасности.
Власти нескольких регионов России сообщили о возможных перебоях мобильного интернета. Это происходит в связи с режимом беспилотной опасности. Так, например, на территории Северной Осетии возможно замедление мобильного интернета, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
Также информация об ограничениях поступила и в других регионах, таких как Ставропольский край, Пензенская область, Приморский край и Республика Дагестан. Что известно о временных ограничениях мобильного интернета в российских регионах — в материале URA.RU.
Где введены ограничения.
Северная Осетия.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ нескольких регионах России ограничили мобильный интернет: что делать, если связи нет.
На территории Северной Осетии объявили режим беспилотной опасности. Об этом сообщил глава региона Сергей Меняйло.
«В республике объявлен режим беспилотной опасности. Возможно замедление мобильного интернета», — написал Меняйло в telegram-канале. Ограничение мобильного интернета происходит для обеспечения безопасности граждан.
Ставропольский край.
Возможно ограничение в работе мобильного интернета в Ставропольском крае в связи с режимом беспилотной опасности. Информацию опубликовал глава города Кисловодска Евгений Моисеев.
Также глава города Ессентуки Владимир Крутников заявил, что в регионе возможны ограничения в работе мобильного интернета. «Возможны ограничения в работе мобильного интернета», — заявил Крутников.
Пензенская область.
Помимо вышеперечисленных регионов, временные ограничения мобильного интернета введены и на территории Пензенской области. Информацию об этом опубликовал губернатор области Олег Мельниченко.
«В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета», — заявил Мельниченко. Информацию он выложил в telegram-канале.
Республика Дагестан.
«Возможны перебои мобильного интернета», — указано в сообщении ведомства. Информация была опубликована в telegram-канале.
Власти Приморья разработали карту точек доступа Wi-Fi.
В Приморье на фоне возможных ограничений мобильной связи было принято решение разместить карту с точками доступа WI-FI на сайте Правительства Приморского края. Отмечено, что это было сделано для того, чтобы минимизировать вынужденный дискомфорт жителей и предпринимателей. Также жители могут оставить обращение по поводу работы точек на платформе обратной связи. Подробная информация об этом опубликована в telegram-канале Министерство цифрового развития и связи Приморского края.