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В Красноярском крае возбуждено уголовное дело против бывшего заключенного за оправдание терроризма

Об этом рассказали в ГУФСИНВ Красноярском крае возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заключенного минусинской тюрьмы по части 1 статьи 205.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

Об этом рассказали в ГУФСИН.

В Красноярском крае возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заключенного минусинской тюрьмы по части 1 статьи 205.2 УК РФ, касающейся публичных призывов к террористической деятельности и оправдания терроризма.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУФСИН, сотрудники УФСБ России по краю выявили, что находясь в исправительном учреждении, молодой человек 2004 года рождения открыто выражал поддержку террористической организации, признанной таковой в России.

Сотрудники тюрьмы содействовали в установлении всех обстоятельств дела. За свои действия бывшему заключенному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

Ранее рассказывали, что красноярец задержан за комментарии против ВС РФ в мессенджере.