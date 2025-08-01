В Красноярском крае возбуждено уголовное дело против бывшего заключенного за оправдание терроризма

Об этом рассказали в ГУФСИН.
В Красноярском крае возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заключенного минусинской тюрьмы по части 1 статьи 205.2 УК РФ, касающейся публичных призывов к террористической деятельности и оправдания терроризма.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУФСИН, сотрудники УФСБ России по краю выявили, что находясь в исправительном учреждении, молодой человек 2004 года рождения открыто выражал поддержку террористической организации, признанной таковой в России.
Сотрудники тюрьмы содействовали в установлении всех обстоятельств дела. За свои действия бывшему заключенному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.
Ранее рассказывали, что красноярец задержан за комментарии против ВС РФ в мессенджере.