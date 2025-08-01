1 августа в Самарской области объявлено о высокой вероятности атаки БПЛА

1 августа в Самарской области введён режим повышенной готовности из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Соответствующее предупреждение поступило через систему РСЧС.
Жителям региона настоятельно рекомендуется соблюдать бдительность, не паниковать.
В случае обнаружения подозрительного объекта в небе, особенно вблизи жилых кварталов, промышленных объектов или инфраструктуры, незамедлительно сообщайте в экстренные службы по телефону 112.
Власти напоминают: не подходите к упавшим дронам, не трогайте их — это может быть опасно.
Даже повреждённый БПЛ может содержать взрывоопасные элементы.
Всю информацию стоит получать только из официальных источников.
Ситуация находится на контроле у оперативных служб, МЧС и регионального правительства.
Жителям важно сохранять спокойствие, следить за оповещениями и соблюдать рекомендации властей.
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