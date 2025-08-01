Ричмонд
+24°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

1 августа в Самарской области объявлено о высокой вероятности атаки БПЛА

1 августа в Самарской области введён режим повышенной готовности из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

1 августа в Самарской области введён режим повышенной готовности из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Соответствующее предупреждение поступило через систему РСЧС.

Жителям региона настоятельно рекомендуется соблюдать бдительность, не паниковать.

В случае обнаружения подозрительного объекта в небе, особенно вблизи жилых кварталов, промышленных объектов или инфраструктуры, незамедлительно сообщайте в экстренные службы по телефону 112.

Власти напоминают: не подходите к упавшим дронам, не трогайте их — это может быть опасно.

Даже повреждённый БПЛ может содержать взрывоопасные элементы.

Всю информацию стоит получать только из официальных источников.

Ситуация находится на контроле у оперативных служб, МЧС и регионального правительства.

Жителям важно сохранять спокойствие, следить за оповещениями и соблюдать рекомендации властей.

— - -

Новости Самары и региона в оперативном режиме! Подписывайтесь на наш телеграм-канал! А также читайте наши материалы на Дзене.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше