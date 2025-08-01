Появились фотографии новых фигурантов, причастных к теракту в «Крокусе»

Ранее сообщалось, что турецкие правоохранители рассматривают возможность экстрадиции в Россию подозреваемых по делу о теракте в «Крокус Сити Холле», включая лиц, отвечавших за вооружение исполнителей атаки. Следствие связывает их с группировкой «Вилаят Хорасан», члены которой, по данным следствия, проходили подготовку в Турции. Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта 2024 года. В результате атаки погибли 147 человек, 336 получили ранения.