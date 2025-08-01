Появились фотографии новых фигурантов, причастных к теракту в «Крокусе»

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел в марте 2024 года, в результате погибли свыше сотни человек.
Российские журналисты обнародовали фотографии трех новых фигурантов по делу о теракте в «Крокус Сити Холле», скрывающихся за границей. По данным агентства, речь идет о гражданах Таджикистана, которые, согласно материалам уголовного дела, причастны к организации террористических ячеек «Вилаят Хорасан» (связана с ИГ, запрещенной в РФ террористической организацией).
«Речь идет о трех гражданах Таджикистана. В материалах дела, которые есть в распоряжении агентства, фигурируют два гражданина Таджикистана, которые, как утверждается, организовали террористические ячейки», — передает РИА Новости, публикуя соответствующие фотографии фигурантов.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕОбвиняемые в совершении теракта в «Крокусе» не захотели раскаиваться.
В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по нескольким статьям: «теракт», «покушение на совершение теракта», «незаконный оборот оружия», «незаконный оборот взрывчатки», а также «незаконное изготовление взрывчатки и взрывных устройств». Аналогичные обвинения предъявлены и другим фигурантам дела в зависимости от их роли в совершении преступления.
Ранее сообщалось, что турецкие правоохранители рассматривают возможность экстрадиции в Россию подозреваемых по делу о теракте в «Крокус Сити Холле», включая лиц, отвечавших за вооружение исполнителей атаки. Следствие связывает их с группировкой «Вилаят Хорасан», члены которой, по данным следствия, проходили подготовку в Турции. Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта 2024 года. В результате атаки погибли 147 человек, 336 получили ранения.
Один из фигурантов дела о «Крокусе» РИА НовостиОдин из фигурантов дела о «Крокусе» РИА НовостиОдин из фигурантов дела о «Крокусе» РИА Новости.