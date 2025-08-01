Пермяк предстанет перед судом за ложное сообщение о готовящемся взрыве

Житель Перми предстанет перед судом за ложное сообщение о готовящемся взрыве, сообщили в СК по Пермскому краю.
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 39-летнего пермяка. Он обвиняется в заведомо ложном сообщении об акте терроризма и применении насилия в отношении представителя власти.
Как установило следствие, вечером 26 мая мужчина из квартиры одного из домов в Кировском районе позвонил на телефон «112» и заявил о готовящемся акте терроризма.
Полиция срочно выехала на место, чтобы проверить сообщение. Осмотрев квартиру, в которой находился мужчина, правоохранительные органы не обнаружили ни утечки газа, ни взрывных устройств.
В квартире находился фигурант, который был сильно пьян и агрессивен. В этом состоянии он умышленно ударил сотрудника полиции, находящегося при исполнении должностных обязанностей.
Доказательства собраны, дело направлено в суд.