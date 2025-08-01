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Поток лавы из Ключевской сопки может растопить ледник Богдановича

Из-за извержения Ключевской сопки может начаться таяние крупнейшего в Камчатском крае ледника Богдановича. Об этом сообщает «Камчатка-Информ», ссылаясь на данные сети природных парков «Вулканы Камчатки».

Источник: Life.ru

Как отмечается в материале, сейчас лавовый поток стекает по юго-западному склону сопки и направляется в сторону ледника. Грязевые потоки могут дойти до реки Студеной.

Похожая ситуация имела место в 2023 году, когда грязевые потоки с ледников Эрмана и Богдановича достигли рек Студеной и Сухой. Из-за этого повреждения получила трасса Козыревск — Петропавловск-Камчатский.

Напомним, извержение Ключевской сопки произошло 30 июля. Это событие последовало за мощным землетрясением, магнитуда которого составила 8,7. Вулкан выбросил столб пепла и излил лавовый поток, который за день распространился по западному склону на расстояние порядка полутора километров.