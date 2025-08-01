Поток лавы из Ключевской сопки может растопить ледник Богдановича

Напомним, извержение Ключевской сопки произошло 30 июля. Это событие последовало за мощным землетрясением, магнитуда которого составила 8,7. Вулкан выбросил столб пепла и излил лавовый поток, который за день распространился по западному склону на расстояние порядка полутора километров.