В Татарстане предупредили о возможной атаке беспилотников

Власти Татарстана объявили режим беспилотной опасности.
В Татарстане введен режим беспилотная опасность. Об этом сообщили в пресс-службе республики.
«В Татарстане в 6:40 введен режим “Беспилотная опасность”», — говорится в публикации в telegram-канале. Там отметили, что такой режим вводится в случае, если в направлении региона летят дроны.
Также власти призвали отнестись с пониманием к временным ограничениям сотовой связи. Такие меры вводятся для обеспечения безопасности. Еще они попросили не публиковать фотографии и видео с беспилотниками.