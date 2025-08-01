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В Татарстане предупредили о возможной атаке беспилотников

В Татарстане введен режим беспилотная опасность. Об этом сообщили в пресс-службе республики.

Власти Татарстана объявили режим беспилотной опасности.

В Татарстане введен режим беспилотная опасность. Об этом сообщили в пресс-службе республики.

«В Татарстане в 6:40 введен режим “Беспилотная опасность”», — говорится в публикации в telegram-канале. Там отметили, что такой режим вводится в случае, если в направлении региона летят дроны.

Также власти призвали отнестись с пониманием к временным ограничениям сотовой связи. Такие меры вводятся для обеспечения безопасности. Еще они попросили не публиковать фотографии и видео с беспилотниками.