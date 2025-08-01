Врачей, оперировавших людей на Камчатке во время землетрясения, наградят

«Представим к федеральным наградам как минимум 15 врачей и 9 медсестер, находившихся в операционных в момент землетрясения. Дополнительно поощрим специалистов других экстренных служб, которые проявили выдержку и продолжали выполнять свой долг, спасая жизни и обеспечивая безопасность людей», — отметил глава края в своем telegram-канале. Решение было принято в ходе заседания штаба по ликвидации последствий землетрясения 30 июля.