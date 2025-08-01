Врачей, оперировавших людей на Камчатке во время землетрясения, наградят

Врачи, оперировавшие людей в ходе землетрясения на Камчатке, будут отмечены госнаградами.
Медики, которые не остановили операцию во время землетрясения на Камчатке, будут представлены к государственным наградам. В число награжденных попали 15 врачей и девять медсестер. С соответствующим обращением выступил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕОнколог рассказал о подробностях операции, которую проводил во время землетрясения на Камчатке.
«Представим к федеральным наградам как минимум 15 врачей и 9 медсестер, находившихся в операционных в момент землетрясения. Дополнительно поощрим специалистов других экстренных служб, которые проявили выдержку и продолжали выполнять свой долг, спасая жизни и обеспечивая безопасность людей», — отметил глава края в своем telegram-канале. Решение было принято в ходе заседания штаба по ликвидации последствий землетрясения 30 июля.
Во время землетрясения на Камчатке 30 июля врачи онкологического диспансера не прервали сложные операции, несмотря на риски для собственной безопасности. В момент ЧП в операционных одновременно шли хирургические вмешательства, и весь медперсонал продолжал работать в штатном режиме.