Раскрыта причина побега террористов из «Крокуса»: чего испугались нападавшие

Теракт в концерном зале подмосковного «Крокус Сити Холла» произошел 22 марта 2024 года. Инцидент стал настоящей трагедией, унеся жизни более 130 человек. В то время как люди собирались на мероприятие, к зданию «Крокуса» подъехала машина, из которой вышли четверо человек, впоследствии открывшие огонь по людям у входа. В результате исполнители теракта проникли в главный зал, расстреливая посетителей и поджигая сидения, спровоцировав пожар в здании.