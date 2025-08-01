Раскрыта причина побега террористов из «Крокуса»: чего испугались нападавшие

Террористы, совершившие нападение в концертном зале «Крокус сити холл», вынуждены были прервать атаку и покинуть место преступления из-за технических неисправностей оружия. Согласно материалам уголовного дела, трое нападавших были вооружены автоматами Калашникова, а четвертый участник группы нес рюкзак с дополнительными боеприпасами.
В ходе теракта два автомата заклинило, что заставило преступников бросить оружие вместе с рюкзаком при выходе из здания. Третий автомат они выбросили позднее, уже по дороге к Брянской области, направляясь в сторону украинской границы.
Следствие установило, что причиной спешного отступления террористов стало не только заклинивание оружия, но и опасение скорого исхода боеприпасов.
«Они скрылись из концертного зала в связи с тем, что испугались того, что оружие заклинило и осталось мало патронов», — передает сообщение ТАСС.
Теракт в концерном зале подмосковного «Крокус Сити Холла» произошел 22 марта 2024 года. Инцидент стал настоящей трагедией, унеся жизни более 130 человек. В то время как люди собирались на мероприятие, к зданию «Крокуса» подъехала машина, из которой вышли четверо человек, впоследствии открывшие огонь по людям у входа. В результате исполнители теракта проникли в главный зал, расстреливая посетителей и поджигая сидения, спровоцировав пожар в здании.
Один из организаторов теракта в «Крокусе» незадолго до трагедии сделал загадочное предупреждение своему младшему брату. Вечером 22 марта 2024 года они находились вместе в кафе, когда старший брат получил сообщение от человека, которого считают главарем группировки. После этого он сказал всем разойтись по домам и смотреть телевизор, сказав, что «там будут показывать что-то интересное».
По результатам экспертиз в крови террористов обнаружен мефедрон. Согласно данным, наркотики в крови не были выявлены лишь у Шамсидина Фаридуни* — единственного из четырех нападавших, кто полностью признал вину и выразил раскаяние. Эти сведения подтвердил ТАСС адвокат Игорь Трунов. Ранее KP.RU писал, что подготовка к теракту в «Крокус сити холл» велась с 2023 года.
* — Внесен в список экстремистов и терроритов в РФ.