У бывшего замглавы управления МЧС изъяли в доход государства 52 миллиона рублей

Московский городской суд утвердил решение районного суда о конфискации имущества экс-заместителя начальника управления специальной пожарной охраны МЧС Дмитрия Даудашвили.
В конце 2024 года Коптевский районный суд Москвы по иску Генеральной прокуратуры постановил изъять в пользу государства имущество фигуранта и его близких родственников, которое было нажито незаконным путем.
Суд постановил конфисковать ценные бумаги, 52 миллиона рублей, нежилую недвижимость в Сириусе площадью 52 квадратных метра, три квартиры в столице и еще три в подмосковных Химках. Пять из них сдавали в аренду в течение семи лет, суд также взыскал доходы от аренды, передает РИА Новости.
Кроме того, государству перешли участки в Наро-Фоминском и Павлово-Посадском районах с коттеджами и нежилыми постройками.
Даудашвили участвовал в заседании онлайн. Он сказал, что все объекты были приобретены задолго до того, как он стал замруководителя управления МЧС.
Мосгорсуд оставил решение районного суда без изменений, имущество бывшего чиновника будет изъято в пользу государства.
30 апреля Дорогомиловский районный суд Москвы приговорил к 15 годам тюрьмы Дмитрия Даудашвили за взятку.