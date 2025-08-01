У бывшего замглавы управления МЧС изъяли в доход государства 52 миллиона рублей

Суд постановил конфисковать ценные бумаги, 52 миллиона рублей, нежилую недвижимость в Сириусе площадью 52 квадратных метра, три квартиры в столице и еще три в подмосковных Химках. Пять из них сдавали в аренду в течение семи лет, суд также взыскал доходы от аренды, передает РИА Новости.