На Камчатке после землетрясения наградят свыше 20 медработников

Не менее 15 врачей и 9 медсестёр, находившихся в операционных во время землетрясения на Камчатке, будут представлены к федеральным наградам. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Солодов в своём Telegram-канале.
По его словам, медики проявили исключительное мужество и профессионализм, продолжив выполнять свои обязанности в условиях сейсмической активности.
«Представим к федеральным наградам как минимум 15 врачей и 9 медсестер, находившихся в операционных в момент землетрясения», — отметил глава региона.
Также, как сообщил Солодов, дополнительные поощрения будут вручены представителям экстренных служб, проявившим самообладание и преданность долгу, обеспечивая безопасность населения и участвуя в спасательных операциях.
Напомним, землетрясение на Камчатке произошло утром 30 июля. Его назвали самым мощным с 1952 года. Магнитуда подземных толчков достигала 8,7.