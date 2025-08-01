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На Камчатке после землетрясения наградят свыше 20 медработников

Дополнительные поощрения будут также вручены представителям экстренных служб, продолжившим выполнять свой долг в условиях землетрясения.

Источник: Аргументы и факты

Не менее 15 врачей и 9 медсестёр, находившихся в операционных во время землетрясения на Камчатке, будут представлены к федеральным наградам. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Солодов в своём Telegram-канале.

По его словам, медики проявили исключительное мужество и профессионализм, продолжив выполнять свои обязанности в условиях сейсмической активности.

«Представим к федеральным наградам как минимум 15 врачей и 9 медсестер, находившихся в операционных в момент землетрясения», — отметил глава региона.

Также, как сообщил Солодов, дополнительные поощрения будут вручены представителям экстренных служб, проявившим самообладание и преданность долгу, обеспечивая безопасность населения и участвуя в спасательных операциях.

Напомним, землетрясение на Камчатке произошло утром 30 июля. Его назвали самым мощным с 1952 года. Магнитуда подземных толчков достигала 8,7.