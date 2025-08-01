Главари террористических ячеек, причастных к «Крокусу», объявлены в розыск

Главари террористических ячеек, причастные к теракту в Крокусе, были объявлены в розыск.
Двое подозреваемых в организации террористических ячеек, в которые входили исполнители нападения на «Крокус сити холл», установлены и объявлены в розыск МВД России. Об этом сообщают журналисты со ссылкой на судебные материалы и данные полиции.
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«Личности двух граждан Таджикистана установлены, они находятся в розыске МВД России», — говорится в документах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно материалам суда, фигуранты дела о теракте в «Крокусе» создали на территории России три ячейки террористической организации «Вилаят Хорасан» (связана с террористической организацией ИГ, запрещенной в РФ). В эти ячейки вошли лица, причастные к теракту в «Крокус сити холле». Оба подозреваемых внесены в российский реестр террористов и экстремистов.
Теракт в концертном зале «Крокус сити холл» в Красногорске (Московской области) произошел 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли огонь из автоматов по посетителям и подожгли зал. В результате погибли 147 человек, 336 получили ранения, трое до сих пор числятся пропавшими без вести. Сумма ущерба составила 5,7 миллиарда рублей.