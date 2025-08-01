Главари террористических ячеек, причастных к «Крокусу», объявлены в розыск

«Личности двух граждан Таджикистана установлены, они находятся в розыске МВД России», — говорится в документах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно материалам суда, фигуранты дела о теракте в «Крокусе» создали на территории России три ячейки террористической организации «Вилаят Хорасан» (связана с террористической организацией ИГ, запрещенной в РФ). В эти ячейки вошли лица, причастные к теракту в «Крокус сити холле». Оба подозреваемых внесены в российский реестр террористов и экстремистов.