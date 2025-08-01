«Карьера не задалась»: ранее судимый омич получит новый срок за криминальную подработку

Телеграм-канал «Прокуратура Омской области» сообщил сегодня, 1 августа, о направлении в суд уголовного дела в отношении 25-летнего омича, устроившегося курьером к телефонным мошенникам. Ему вменяется содействие в хищении более 1,6 миллионов рублей у омского педагога.
По версии следствия, обвиняемый в целях заработка по объявлению в одной из социальных сетей нашел работу курьера, в задачу которого входило забрать у обманутых граждан их денежные средства под предлогом перевода на «безопасный счет». В июле 2024 года, он принял участие в обмане 69-летней учительницы одной из омских школ. Под влиянием обмана телефонных мошенников, пожилая женщина отдала обвиняемому более 1,6 млн рублей, который он впоследствии перевел за вознаграждение на счета своих «работодателей».
Личность преступника была установлена в результате анализа камер видеонаблюдения, расположенных на придомовой территории по месту жительства потерпевшей. Санкция статьи по этому уголовному делу, предусматривает для незадачливого курьера наказание до 10 лет лишения свободы.