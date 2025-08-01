«Карьера не задалась»: ранее судимый омич получит новый срок за криминальную подработку

По версии следствия, обвиняемый в целях заработка по объявлению в одной из социальных сетей нашел работу курьера, в задачу которого входило забрать у обманутых граждан их денежные средства под предлогом перевода на «безопасный счет». В июле 2024 года, он принял участие в обмане 69-летней учительницы одной из омских школ. Под влиянием обмана телефонных мошенников, пожилая женщина отдала обвиняемому более 1,6 млн рублей, который он впоследствии перевел за вознаграждение на счета своих «работодателей».