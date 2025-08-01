Силы ПВО отразили атаку на Таганрог, Новошахтинск и районы Ростовской области

Российские силы противовоздушной обороны отразили атаку на Таганрог, Новошахтинск, Мясниковский, Родионово-Несветайский, Неклиновский и Тарасовский районы Ростовской области. Об этом в Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
Также руководитель отметил, что в Новошахтинске, в доме многодетной семьи выбиты стекла, крышу другого дома повредили фрагменты упавшего украинского дрона. В селе Петрушино Неклиновского района повреждена стена, кроме того загорелась крыша другого жилого строения. Возгорание уже ликвидировано.
По словам Слюсаря, власти региона помогут с восстановлением поврежденного имущества, а специалисты уже начали обследование обломков беспилотников противника.
Накануне украинские беспилотники атаковали Пензенскую область. В результате налета начался пожар на промышленном предприятии. Других разрушений и, тем более жертв.
Кроме того, подразделения российской армии отразили новую попытку Киева атаковать объекты на территории Крымского полуострова. С 23 часов 20 минут 30 июля до 4 часов 31 июля дежурными силами ПВО были уничтожены или перехвачены семь украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.