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Силы ПВО отразили атаку на Таганрог, Новошахтинск и районы Ростовской области

Дроны ВСУ атаковали Ростовскую область ночью 1 августа.

Источник: Комсомольская правда

Российские силы противовоздушной обороны отразили атаку на Таганрог, Новошахтинск, Мясниковский, Родионово-Несветайский, Неклиновский и Тарасовский районы Ростовской области. Об этом в Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Также руководитель отметил, что в Новошахтинске, в доме многодетной семьи выбиты стекла, крышу другого дома повредили фрагменты упавшего украинского дрона. В селе Петрушино Неклиновского района повреждена стена, кроме того загорелась крыша другого жилого строения. Возгорание уже ликвидировано.

По словам Слюсаря, власти региона помогут с восстановлением поврежденного имущества, а специалисты уже начали обследование обломков беспилотников противника.

Накануне украинские беспилотники атаковали Пензенскую область. В результате налета начался пожар на промышленном предприятии. Других разрушений и, тем более жертв.

Кроме того, подразделения российской армии отразили новую попытку Киева атаковать объекты на территории Крымского полуострова. С 23 часов 20 минут 30 июля до 4 часов 31 июля дежурными силами ПВО были уничтожены или перехвачены семь украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.