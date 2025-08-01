Силы ПВО отразили атаку на Таганрог, Новошахтинск и районы Ростовской области

Также руководитель отметил, что в Новошахтинске, в доме многодетной семьи выбиты стекла, крышу другого дома повредили фрагменты упавшего украинского дрона. В селе Петрушино Неклиновского района повреждена стена, кроме того загорелась крыша другого жилого строения. Возгорание уже ликвидировано.