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Поплыли двое, вернулся лишь один: в Челябинской области мужчина утонул в водохранилище

В Аргазинском водохранилище утонул рыбак.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Министерство общественной безопасности Челябинской области

В Челябинской области утонул рыбак. Трагедия произошла на Аргазинском водохранилище.

Двое мужчин отправились ловить рыбу недалеко от базы отдыха «Березка», каждый плавал на своей лодке. Через некоторое время к берегу вернулся лишь один рыболов. Не дождавшись товарища, он стал звонить в экстренные службы.

Как рассказали в региональном министерстве общественной безопасности, к водохранилищу первыми приехали полицейские. В паре метров от берега они нашли лодку пропавшего мужчины. В ней лежали телефон и сапоги.

Водоем принялись обследовать спасатели. После поисков в 300 метрах от берега подняли тело утонувшего рыбака.