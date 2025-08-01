Поплыли двое, вернулся лишь один: в Челябинской области мужчина утонул в водохранилище

В Челябинской области утонул рыбак. Трагедия произошла на Аргазинском водохранилище.
Двое мужчин отправились ловить рыбу недалеко от базы отдыха «Березка», каждый плавал на своей лодке. Через некоторое время к берегу вернулся лишь один рыболов. Не дождавшись товарища, он стал звонить в экстренные службы.
Как рассказали в региональном министерстве общественной безопасности, к водохранилищу первыми приехали полицейские. В паре метров от берега они нашли лодку пропавшего мужчины. В ней лежали телефон и сапоги.
Водоем принялись обследовать спасатели. После поисков в 300 метрах от берега подняли тело утонувшего рыбака.