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Сотрудника акимата осудили за прорыв плотины в Актюбинской области

В Актюбинской области сотруднику акимата вынесли приговор по обвинению в халатности, которая повлекла прорыв плотины «Магаджанская» в Хромтауском районе, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ РК.

Источник: t.me/afm_rk

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, Департамент АФМ по Актюбинской области окончил расследование по факту халатности, повлекшей разрушение плотины «Магаджанская» в Хромтауском районе.

«Прорыв плотины стал следствием ненадлежащего исполнения служебных обязанностей со стороны ответственного сотрудника акимата, который не обеспечил контроль за техническим состоянием гидросооружения, не проводил проверок и не предпринял необходимых мер для предотвращения аварии», — сообщили в ведомстве.

В результате были затоплены села Алгинского района, а также дачные массивы вблизи рек Илек и Каргалы. Эвакуировали 215 человек, в том числе 96 детей. Сумма ущерба составила более 211 млн тенге. Суд назначил виновному наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы. Приговор не вступил в законную силу.