Сотрудника акимата осудили за прорыв плотины в Актюбинской области

В результате были затоплены села Алгинского района, а также дачные массивы вблизи рек Илек и Каргалы. Эвакуировали 215 человек, в том числе 96 детей. Сумма ущерба составила более 211 млн тенге. Суд назначил виновному наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы. Приговор не вступил в законную силу.