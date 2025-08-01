Сотрудника акимата осудили за прорыв плотины в Актюбинской области

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, Департамент АФМ по Актюбинской области окончил расследование по факту халатности, повлекшей разрушение плотины «Магаджанская» в Хромтауском районе.
«Прорыв плотины стал следствием ненадлежащего исполнения служебных обязанностей со стороны ответственного сотрудника акимата, который не обеспечил контроль за техническим состоянием гидросооружения, не проводил проверок и не предпринял необходимых мер для предотвращения аварии», — сообщили в ведомстве.
В результате были затоплены села Алгинского района, а также дачные массивы вблизи рек Илек и Каргалы. Эвакуировали 215 человек, в том числе 96 детей. Сумма ущерба составила более 211 млн тенге. Суд назначил виновному наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы. Приговор не вступил в законную силу.