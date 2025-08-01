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В Турции умер турист после «волосатой» операции

В Стамбуле после операции скончался 38-летний турист.

В Стамбуле после операции скончался 38-летний турист. Британцу проводили процедуру по пересадке волос, сообщает Sun.

«38-летний мужчина прилетел в Стамбул и в понедельник перенес пятичасовую операцию по пересадке волос. Но вскоре после операции туристу стало плохо», — говорится в сообщении.

Туриста экстренно доставили в больницу. Ему оказали необходимую помощь. Однако врачи не смогли спасти пациента.

В настоящее время причины ухудшения самочувствия и смерти устанавливаются. Издание уточнило, что правоохранительные органы проводят назначенные экспертизы. Полиция уже провела допросы с персоналом поликлиники, где выполнялась операция.

Ранее «МК» писал, что в индийском штате Уттар-Прадеш два человека умерли после похода на операцию по пересадке волос. Возможно, трагедии можно было избежать, если бы манипуляцию проводил не стоматолог без какой-либо подготовки к такого рода операциям.