В Турции умер турист после «волосатой» операции

В Стамбуле после операции скончался 38-летний турист. Британцу проводили процедуру по пересадке волос, сообщает Sun.
«38-летний мужчина прилетел в Стамбул и в понедельник перенес пятичасовую операцию по пересадке волос. Но вскоре после операции туристу стало плохо», — говорится в сообщении.
Туриста экстренно доставили в больницу. Ему оказали необходимую помощь. Однако врачи не смогли спасти пациента.
В настоящее время причины ухудшения самочувствия и смерти устанавливаются. Издание уточнило, что правоохранительные органы проводят назначенные экспертизы. Полиция уже провела допросы с персоналом поликлиники, где выполнялась операция.
Ранее «МК» писал, что в индийском штате Уттар-Прадеш два человека умерли после похода на операцию по пересадке волос. Возможно, трагедии можно было избежать, если бы манипуляцию проводил не стоматолог без какой-либо подготовки к такого рода операциям.