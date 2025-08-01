В Турции умер турист после «волосатой» операции

Ранее «МК» писал, что в индийском штате Уттар-Прадеш два человека умерли после похода на операцию по пересадке волос. Возможно, трагедии можно было избежать, если бы манипуляцию проводил не стоматолог без какой-либо подготовки к такого рода операциям.