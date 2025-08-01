Четыре человека погибли в массовой аварии с грузовиком в Самарской области

Жуткое ДТП произошло в Самарской области поздним вечером 31 июля. В Чапаевске, на 104 километре дороги Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград, столкнулись грузовик и две легковушки, рассказали в ГУ МВД России по Самарской области. Около 23.35 КамАЗ с прицепом выехал на встречку и врезался в автомобиль Лада Ларгус.
— После этого большегруз продолжил движение, столкнулся с автомобилем Mitsubishi Outlander и вместе с ним съехал в кювет, — прокомментировали в региональном МВД.
Авария унесла жизни сразу четырех человек: погибли оба водителя легковушек, а также два пассажира иномарки, которая улетела в кювет. Известно, что все они были совершеннолетними. В обстоятельствах этой трагедии разбираются полицейские.