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Четыре человека погибли в массовой аварии с грузовиком в Самарской области

В Чапаевске столкнулись грузовик и две легковушки вечером 31 июля.

Источник: ГУ МВД России по Самарской области

Жуткое ДТП произошло в Самарской области поздним вечером 31 июля. В Чапаевске, на 104 километре дороги Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград, столкнулись грузовик и две легковушки, рассказали в ГУ МВД России по Самарской области. Около 23.35 КамАЗ с прицепом выехал на встречку и врезался в автомобиль Лада Ларгус.

— После этого большегруз продолжил движение, столкнулся с автомобилем Mitsubishi Outlander и вместе с ним съехал в кювет, — прокомментировали в региональном МВД.

Авария унесла жизни сразу четырех человек: погибли оба водителя легковушек, а также два пассажира иномарки, которая улетела в кювет. Известно, что все они были совершеннолетними. В обстоятельствах этой трагедии разбираются полицейские.