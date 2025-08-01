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Бастрыкин контролирует дело о жестоком обращении с 7-летним мальчиком в Тольятти

В соцсетях появилось шокирующее обращение: в Тольятти семилетнего мальчика якобы долгое время избивали и унижали — причастны отец, мачеха и старший брат.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

В соцсетях появилось шокирующее обращение: в Тольятти семилетнего мальчика якобы долгое время избивали и унижали — причастны отец, мачеха и старший брат.

По словам соседей, ребёнок часто просил помощи, плакал, был грязным, голодным, а взрослые не проявляли к нему никакой заботы.

Жильцы дома неоднократно обращались в органы — в полицию, опеку, соцслужбы, — но, как утверждается, системные меры так и не были приняты.

Дети в семье, по данным СМИ, находятся на учёте, но ситуация оставалась без должного реагирования.

В СУ СК России по Самарской области возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с несовершеннолетним.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин лично затребовал доклад от руководителя следственного управления по Самарской области Павла Олейника — как о ходе, так и об итогах расследования.

Контроль за исполнением поручения усилен в центральном аппарате ведомства. Следователи работают с материалами, проводят проверки, собирают доказательства.

Ситуация находится в центре внимания СМИ и общественности. Власти призывают не оставаться равнодушными: если вы знаете о подобных случаях — сообщайте в органы или в прокуратуру.

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