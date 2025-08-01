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Силы ПВО РФ сбили 60 украинских беспилотников за ночь

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 60 украинских беспилотников за ночь. Об этом в пятницу, 1 августа, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 60 украинских беспилотников за ночь. Об этом в пятницу, 1 августа, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, 31 беспилотник уничтожили над территорией Белгородской области, еще 12 — над Ростовским регионом.

Также пять дронов ликвидировали над Краснодарским краем, четыре — над Черным морем. Три БПЛА сбили над Воронежской областью, по два — над регионами Липецка и Тулы и один — над акваторией Азовского моря.

— В течение прошедшей ночи с 23.30 мск 31.07 до 04.10 мск 1.08 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 60 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — написали в Telegram-канале Минобороны.

Ночью 1 августа стало известно, что беспилотники атаковали город Таганрог в Ростовской области. Местные жители рассказали, что к отражению атаки дронов подключили не только системы противовоздушной обороны, но и боевые вертолеты.

В результате атаки Вооруженных сил Украины на гражданский автомобиль в Пологовском муниципальном округе Запорожской области погибли женщина 1984 года рождения, ее 14-летний сын, а также еще одна женщина 1971 года рождения. Об этом 31 июля сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

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