Искитимец похитил телефон в гостях и получил полтора года исправительных работ

Искитимский районный суд Новосибирской области вынес приговор Владимиру Бергеру, признанному виновным в мошенничестве (ч. 2 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции.
Судом установлено, что Бергер, находясь в гостях у знакомого, под предлогом выхода в интернет попросил у него мобильный телефон «Техно Спарк 10С». Получив телефон, Бергер покинул квартиру и распорядился им по своему усмотрению.
Потерпевший обратился в полицию, и Бергер был задержан. Ущерб от кражи мобильного телефона стоимостью 5 000 рублей потерпевший оценил как значительный.
«Приговором суда Бергер В. О. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ, и ему назначено наказание — 1 год 6 месяцев лишения свободы. Назначенное наказание в виде лишения свободы заменено принудительными работами на срок 1 год 6 месяцев с удержанием 10% из заработной платы в доход государства», — сообщает источник.
Учитывая непогашенную судимость Бергера, окончательно ему назначено наказание в виде 1 года 7 месяцев принудительных работ с удержанием 10% в доход государства.
Приговор не вступил в законную силу.