Искитимец похитил телефон в гостях и получил полтора года исправительных работ

«Приговором суда Бергер В. О. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ, и ему назначено наказание — 1 год 6 месяцев лишения свободы. Назначенное наказание в виде лишения свободы заменено принудительными работами на срок 1 год 6 месяцев с удержанием 10% из заработной платы в доход государства», — сообщает источник.