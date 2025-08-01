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«Вся квартира задрожала»: жители Феодосии проснулись от громких взрывов

Жители города Феодосия (Крым) проснулись этой ночью от громких звуков. Очевидцы отмечают, что по квартирам проходила взрывная волна, которая заставила мебель дрожать. Об этом пишут горожане в одном из местных чатов в telegram-канале.

Жители Крыма пожаловались на громкие звуки в ночь на 1 августа.

Жители города Феодосия (Крым) проснулись этой ночью от громких звуков. Очевидцы отмечают, что по квартирам проходила взрывная волна, которая заставила мебель дрожать. Об этом пишут горожане в одном из местных чатов в telegram-канале.

Один из пользователей написал ближе к полуночи, что у него в квартире задрожала мебель. До этого он задался вопросом, что произошло. Другой очевидец ему практически сразу ответил, написав, что у него тоже дрожала мебель в квартире, но изначально он подумал на соседей. Еще несколько человек присоединились к обсуждению, признавшись, что тоже столкнулись с подобным инцидентом. Одна из жительниц по имени Анна добавила, что до этого что-то громко пролетало и взорвалось.

Накануне жители полуострова также отмечали проблемы с интернетом. Операторы связывали замедление с мерами безопасности. В этот же день сообщалось, что ВСУ атаковали Крым семью беспилотниками.