«Вся квартира задрожала»: жители Феодосии проснулись от громких взрывов

Один из пользователей написал ближе к полуночи, что у него в квартире задрожала мебель. До этого он задался вопросом, что произошло. Другой очевидец ему практически сразу ответил, написав, что у него тоже дрожала мебель в квартире, но изначально он подумал на соседей. Еще несколько человек присоединились к обсуждению, признавшись, что тоже столкнулись с подобным инцидентом. Одна из жительниц по имени Анна добавила, что до этого что-то громко пролетало и взорвалось.