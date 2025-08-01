Глава Таганрога Камбулова: В городе ликвидируют последствия удара дронов ВСУ

Таганрогские оперативные службы продолжают ликвидацию упавших в городе ночью 1 августа украинских беспилотников. Пострадавших в результате налета нет. Об этом в Telegram-канале сообщила мэр Таганрога Светлана Камбулова.
По словам градоначальницы, российские средства противовоздушной обороны ночью работали над акваторией Таганрогского залива. Кроме того, Светлана Камбулова сообщила, что режим опасности атаки БПЛА в городе отменили. В общей сложности особый режим в Таганроге действовал 5 часов 24 минуты.
Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что украинские беспилотники ночью 1 августа атаковали Таганрог, Новошахтинск, Мясниковский, Родионово-Несветайский, Неклиновский и Тарасовский районы Ростовской области.
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