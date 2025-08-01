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Новосибирские пожарные вынесли из горящего дома семь газовых баллонов

Пожар повредил дом, хозяйственные постройки и крышу со стенами соседнего здания.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: МЧС РФ

Накануне утром в Каргате загорелся частный дом на улице Северная. До приезда пожарных из дома успели выйти два человека. К счастью, они не пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Пожарные быстро потушили огонь — всего за 13 минут. Площадь возгорания составила около 116 квадратных метров. Пожар повредил дом, хозяйственные постройки и крышу со стенами соседнего здания.

Во время тушения огнеборцы вынесли из горящего дома семь газовых баллонов. Это помогло предотвратить взрыв и защитить соседние дома. Сейчас специалисты МЧС выясняют причины пожара.