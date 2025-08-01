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Дома пострадали в результате атаки БПЛА в Ростовской области: что произошло. Карта

Сегодня ночью российские военные успешно отразили атаку БПЛА над Ростовской областью, в частности, над Таганрогом. Данную информацию официально подтвердила мэр Таганрога Светлана Камбулова. По ее словам, пострадавших и разрушений нет.

Мэр Таганрога Камбулова подтвердила сработанные средства ПВО.

Сегодня ночью российские военные успешно отразили атаку БПЛА над Ростовской областью, в частности, над Таганрогом. Данную информацию официально подтвердила мэр Таганрога Светлана Камбулова. По ее словам, пострадавших и разрушений нет.

Губернатор Юрий Слюсарь рассказал про сработавшие системы противовоздушной обороны. Он уточнил, что в результате атаки БПЛА было повреждено несколько домов.

Помимо Таганрога были атакованы и другие населенные пункты. Минобороны сообщили о ликвидации 12 беспилотников над областью. Официальные комментарии и карта сбития БПЛА в Ростовской области — в материале URA.RU.

Условные обозначенияФото: URA.RU.

Официальная информация.

Губернатор подтвердил отражение атаки БПЛА в Таганроге.

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Силами ПВО была отражена ночная атака на Таганрог. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Наши силы ПВО отразили ночью атаку в Таганроге», — заявил губернатор в своем telegram-канале. Также он отметил, что атака отражена также в городе Новошахтинск, а также в Мясниковском, Родионово-Несветайском, Неклиновском и Тарасовском районах.

Помимо этого, он отметил, что существуют повреждения в Новошахтинске, такие как выбитые стекла и попавшие в крышу фрагменты БПЛА. Работают экстренные службы. Также губернатор сообщил о пожаре кровли в селе Петрушино Неклиновского района, а также о загоревшейся траве площадью 100 квадратных метров возле Родионово-Несветайской слободы. Огонь потушен. Пострадавших после атаки в регионе нет.

Комментарий мэра Таганрога.

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Помимо губернатора, атаку украинских БПЛА также подтвердила и мэр Таганрога Светлана Камбулова. По ее словам, беспилотники ВСУ были сбиты над акваторией Таганрогского залива.

«Сегодня ночью над акваторией Таганрогского залива работали средства ПВО», — заявила Камбулова. Она поблагодарила людей, которые работают в силах противовоздушной обороны.

По ее словам, пострадавших в результате атаки нет. Повреждения на земле также не обнаружены. В данный момент оперативные службы ликвидируют фрагментны БПЛА, которые упали на территории Таганрога. Камбулова отметила, что ни в коем случае нельзя подходить к обнаруженным обломкам БПЛА. Нужно обязательно звонить в 112.

О чем сообщали жители.

В ночь на 1 августа жители Таганрога услышали взрывы, которые прозвучали от сработки систем ПВО. Сообщалось о 10−12 выстрелах. Один из них якобы ударил по пляжу, другой взорвался рядом с поездом, который стоял на ж/д станции в Сальске. Эта информация не подтвердилась.

Очевидцы также рассказали о пожаре на улице Энгельса в селе Петрушино Неклиновского района в Ростовской области. Про это подробнее позже рассказал Слюсарь.

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