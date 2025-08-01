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ПВО за ночь уничтожила 60 украинских дронов над регионами РФ

31 БПЛА сбит над территорией Белгородской области.

Источник: Аргументы и факты

По данным Министерства обороны, за минувшую ночь средствами противовоздушной обороны было ликвидировано 60 украинских беспилотников.

В период с 23:30 по московскому времени 31 июля до 04:10 по московскому времени 1 августа, дежурные подразделения ПВО обнаружили и нейтрализовали 60 БПЛА самолетного типа, принадлежащих Украине.

Большая часть, а именно 31 беспилотник, была сбита над Белгородской областью. Кроме того, 12 аппаратов уничтожены над Ростовской областью, 5 — над Краснодарским краем, 4 — в Черном море, 3 — в Воронежской области, 2 — в Липецкой и Тульской областях, и 1 — в Азовском море, сообщает Минобороны РФ.

Украинские вооруженные силы почти каждый день предпринимают попытки атак с использованием дронов на объекты, расположенные в приграничных и центральных областях России. Российские системы ПВО успешно отражают эти воздушные нападения, перехватывая вражеские летательные аппараты.

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